美容家で元女優の君島十和子さん（59）が17日までに更新された、お笑い芸人のCRAZYCOCO（39）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。効果があった最新の美容法について聞かれ、驚きの失敗談を明かした。美容について最新で効果があったものを聞かれた君島さんは「季節によって寝具、ベッドカバーとかパジャマとかを変えることによって睡眠の質が凄い上がるんだなっていうのを最近、改めて感じたんですよ」と回答。「裸で寝てらっ