美容家で元女優の君島十和子さん（59）が17日までに更新された、お笑い芸人のCRAZY COCO（39）のYouTubeチャンネルにゲスト出演。効果があった最新の美容法について聞かれ、驚きの失敗談を明かした。

美容について最新で効果があったものを聞かれた君島さんは「季節によって寝具、ベッドカバーとかパジャマとかを変えることによって睡眠の質が凄い上がるんだなっていうのを最近、改めて感じたんですよ」と回答。「裸で寝てらっしゃらないんですか」と突っ込まれると、苦笑いしつつ「ちゃんとパジャマ着てます」と返した。

現在は疲労回復をサポートするリカバリーウエアをパジャマとして使用していることを明かした。「凄くたくさんあるから、人によると思います」とも語り、夫と同じものを着ても、それぞれいいと思うものが違うことを伝えた。

また、リカバリーウエアの失敗談も披露。帰宅後、ルームウエアではなく、すぐにリカバリーウエアに着てしまったといい、「もうお休みモードになっちゃって、夕飯食べるのもめんどくさくなっちゃって、早くに寝ちゃったの。そしたら夜中3時くらいに目が覚めて」と振り返った。「やっぱり、いったんルームウエアを着て、ちゃんとお風呂に入ってからの、リカバリーウエアが大事ですね」としみじみと語った。