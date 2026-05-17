5月14日、呉市音戸町の船の解体現場で大規模火災が発生した。廃船と廃材が燃えたほか、係留している船にも延焼したという。15日の14時ごろ、取材班が現地を訪れると、いまだに煙が漂い、風向きによっては強い煙の臭いが鼻を突いた。その時点でも消火活動が継続されており、陸と海上から4〜5台のホースで放水している状況だった。「15日時点では、前日から始まった消火活動の影響で、近隣の一部世帯では断水が起きていました。呉市