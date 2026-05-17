北朝鮮の女子サッカーチームがアジア・チャンピオンズリーグに出場するため韓国に入国しました。スポーツで北朝鮮選手団が訪韓するのは7年半ぶりです。濱田洋平記者：北朝鮮の選手団が仁川（インチョン）空港に到着しました。厳戒態勢の中、脱北者も駆けつけ声援を送っています。北朝鮮の女子サッカーチーム「ネゴヒャン」の選手ら約40人は、韓国・水原（スウォン）で開かれるサッカー女子のアジア・チャンピオンズリーグに出場す