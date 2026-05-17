内閣支持率の推移共同通信社は16、17両日、全国電話世論調査を行った。中東情勢に伴う原油の供給不足を受け、政府が資源の節約や省エネ強化を「呼びかけるべきだ」とする回答が70.5％に上った。「呼びかける必要はない」は25.4％だった。刑事裁判の再審制度見直しに関し、再審開始決定に対する検察抗告は「十分な根拠がある場合を除いて原則禁止にするべきだ」が59.7％だった。「現行のまま残すべきだ」19.4％、「全面禁止にする