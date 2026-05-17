【その他の画像・動画等を元記事で観る】 デビュー3周年を迎えたMAZZELがタイ・パタヤで撮り下ろした初の写真集『MAZZEL 1st photobook with ZEAL』を8月21日に発売する。 ■グループ名の由来である「Maze（迷路）・Zeal（情熱）・Mazel（幸福）」がテーマ 5月17日にデビュー3周年を迎えた8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL。今回リリースする写真集はグループ名の由