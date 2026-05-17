エンゼルスは１６日（日本時間１７日）、本拠地アナハイムで行われたドジャースとのフリーウェイシリーズ第２戦に２―１５で惨敗。球団を保有するオーナーのアルテ・モレノ氏に対し、米老舗誌が売却を要求する事態となった。５回まで許したリードはわずか１点。白熱の?ＬＡ対決?を繰り広げていたが、６回一死から先発したソリアーノと２番手のシルセスが３者連続押し出しを含む６者連続四死球と完全なる自滅投球…。許した安打