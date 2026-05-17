俳優の川口春奈のスタッフ公式Xが17日までに更新され、ライオンのオーラルケアブランド「NONIO」のCMオフショットが公開された。【動画】川口春奈、ガチでバドミントンのラリーNONIO「あなたがいるから」篇では、川口と成田凌が共演し、「口を開けば、心が近づく。」とさまざまな2人のシーンを描写。その中にバドミントンの場面が登場する。Xでは「NONIOの新CMが公開されました！」と紹介し、「そして体育館での撮影時、待機