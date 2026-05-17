「川口春奈さんバドミントンうますぎる！」元オリンピック選手も驚く ガチでミニラリーする動画が公開
俳優の川口春奈のスタッフ公式Xが17日までに更新され、ライオンのオーラルケアブランド「NONIO」のCMオフショットが公開された。
【動画】川口春奈、ガチでバドミントンのラリー
NONIO「あなたがいるから」篇では、川口と成田凌が共演し、「口を開けば、心が近づく。」とさまざまな2人のシーンを描写。その中にバドミントンの場面が登場する。
Xでは「NONIOの新CMが公開されました！」と紹介し、「そして体育館での撮影時、待機中にバドミントンでミニラリー ガチで打ち返していました」という川口の動画が公開された。
これに対して、ファンからは「はーちゃんバドミントンうまっ！」「運動神経いいんだな〜」などと反応。元オリンピック選手の藤井瑞希さんも、自身のXで「川口春奈さんバドミントンうますぎる！」と驚いている。
【動画】川口春奈、ガチでバドミントンのラリー
NONIO「あなたがいるから」篇では、川口と成田凌が共演し、「口を開けば、心が近づく。」とさまざまな2人のシーンを描写。その中にバドミントンの場面が登場する。
Xでは「NONIOの新CMが公開されました！」と紹介し、「そして体育館での撮影時、待機中にバドミントンでミニラリー ガチで打ち返していました」という川口の動画が公開された。
これに対して、ファンからは「はーちゃんバドミントンうまっ！」「運動神経いいんだな〜」などと反応。元オリンピック選手の藤井瑞希さんも、自身のXで「川口春奈さんバドミントンうますぎる！」と驚いている。