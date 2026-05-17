川口春奈 （C）ORICON NewS inc.

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　俳優の川口春奈のスタッフ公式Xが17日までに更新され、ライオンのオーラルケアブランド「NONIO」のCMオフショットが公開された。

【動画】川口春奈、ガチでバドミントンのラリー

　NONIO「あなたがいるから」篇では、川口と成田凌が共演し、「口を開けば、心が近づく。」とさまざまな2人のシーンを描写。その中にバドミントンの場面が登場する。

　Xでは「NONIOの新CMが公開されました！」と紹介し、「そして体育館での撮影時、待機中にバドミントンでミニラリー　ガチで打ち返していました」という川口の動画が公開された。

　これに対して、ファンからは「はーちゃんバドミントンうまっ！」「運動神経いいんだな〜」などと反応。元オリンピック選手の藤井瑞希さんも、自身のXで「川口春奈さんバドミントンうますぎる！」と驚いている。