タレント峯岸みなみが16日、Xを更新。自身が監督したアイドルグループ、=LOVE（イコールラブ）の楽曲「しゅきぴ」のMVがユーチューブで1000万再生を突破したことに喜びを示した。=LOVEは、タレント指原莉乃（33）のプロデュースにより誕生したグループで、峯岸は、「しゅきぴ」「ウィークエンドシトロン」とMVの監督を担当した。2020年11月にユーチューブで公開された「しゅきぴ」のMVは、16日までに再生数1000万回を突破した。峯