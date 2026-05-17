タレントつるの剛士（50）が16日夜、Xを更新。同日、東大の学園祭が全企画中止になった件をめぐり、私見をつづった。東大の学園祭「五月祭」の運営団体は16日、東京都文京区の本郷キャンパスの爆破予告があったなどとしてすべての企画を中止した。この日の五月祭では、参政党の神谷宗幣代表の講演会が予定されていた。警視庁本富士署によると同日午前、同祭の公式ホームページに対し、神谷氏を殺害するとのメッセージが寄せられて