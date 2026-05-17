【モデルプレス＝2026/05/17】5月29日より公開となる是枝裕和監督作品『箱の中の羊』が、第79回カンヌ国際映画祭 「コンペティション部門」に正式出品され、是枝監督、主演の綾瀬はるか、大悟（千鳥）、耼木里夢が、レッドカーペットを歩き公式上映の会場へ入った。作品上映後には2300人もの観客を収容する会場から割れんばかりの拍手がおこり、9分にもわたる熱狂的なスタンディングオベーションが続いた。【写真】千鳥・大