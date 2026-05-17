女優で映画プロデューサーの広山詞葉（41）が17日、自身のXを更新。自身の名前、画像が詐欺で映画のキャスト募集に使われていることを報告し注意喚起した。「ハリウッド映画日本ロケ出演者大募集！」などと見出しのついた、広山が投稿者となっているサイトの画像を貼り付け「私の名前や写真を無断で使用し映画出演募集を装った詐欺行為が確認されました」と報告。続けて「私は現在そのような出演募集は一切行っておりません。