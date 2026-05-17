フランスで開催中の世界3大映画祭の1つ、第79回カンヌ映画祭で最高賞パルムドールを競うコンペティション部門に出品された、是枝裕和監督（63）の新作映画「箱の中の羊」（29日公開）の公式上映が16日、行われた。カンヌ映画祭公式インスタグラムは「赤の階段の頂点に立つ、リアリズム映画の巨匠」と題し、是枝監督と主演の綾瀬はるか（41）映画初主演で、初の同映画祭参加となった、お笑いコンビ・千鳥の大悟（46）と、この日、10