【モデルプレス＝2026/05/17】アニメ「名探偵コナン」で初代・毛利小五郎の声を担当した声優の神谷明が17日、自身のブログを更新。毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さん（享年61）の訃報を受け、追悼した。【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿◆神谷明、山崎和佳奈さんを追悼神谷は「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」と心境を吐露。「彼女はいつも『