「名探偵コナン」初代・毛利小五郎役の神谷明、山崎和佳奈さんを追悼「涙が溢れてくるばかり」“親子役”として共演
【モデルプレス＝2026/05/17】アニメ「名探偵コナン」で初代・毛利小五郎の声を担当した声優の神谷明が5月17日、自身のブログを更新。毛利蘭役を務める声優の山崎和佳奈さん（享年61）の訃報を受け、追悼した。
【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
神谷は「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」と心境を吐露。「彼女はいつも『お父さん』と呼んでくれていました。これから父はどうすればよいのでしょう。…今は耐えるしかありません。和佳ちゃん、今まで本当にありがとうございました。謹んでご冥福をお祈りいたします」と山崎さんを悼んだ。
神谷は、1996年の放送開始から2009年まで、毛利小五郎の声優を担当。山崎さんと作中では“親子役”として共演していた。
山崎さんは2月より、病気療養中のため活動を休止。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて亡くなったことが発表された。61歳だった。なお、活動休止の発表後は岡村明美が蘭の代役を担当。今後も岡村が引き継ぐことが発表されている。（modelpress編集部）
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【写真】「名探偵コナン」毛利蘭役の声優、2025年4月頃の姿
◆神谷明、山崎和佳奈さんを追悼
神谷は「山崎和佳奈さんの訃報に接し、悲しみに言葉も見つかりません。涙が溢れてくるばかりです」と心境を吐露。「彼女はいつも『お父さん』と呼んでくれていました。これから父はどうすればよいのでしょう。…今は耐えるしかありません。和佳ちゃん、今まで本当にありがとうございました。謹んでご冥福をお祈りいたします」と山崎さんを悼んだ。
◆声優・山崎和佳奈さん死去
山崎さんは2月より、病気療養中のため活動を休止。5月15日、所属事務所・青二プロダクションの公式サイトにて亡くなったことが発表された。61歳だった。なお、活動休止の発表後は岡村明美が蘭の代役を担当。今後も岡村が引き継ぐことが発表されている。（modelpress編集部）
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