元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子が17日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。米中首脳会談を巡る台湾問題で、私見を述べた。膳場は「日本だけが中国との緊張状態が続くまま、トランプ氏にはしごを外されなければいいなと感じるんですけど」とした。トランプ米大統領と中国の習近平国家主席の会談の中で触れた台湾問題については、一部報道でトランプ氏が「台湾について、何も約束しなかった。習主