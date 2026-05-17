女優の内田理央（34）が17日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ディズニーシーを訪れた様子を投稿した。「『熱狂マニアさん！』で大好きな東京ディズニーシーに行ってきました」と報告。カチューシャ、サングラス、トップス、ロングスカートと青で統一したコーディネートを披露した。青空の下で笑顔を見せたショットなどをアップし「マニアさんのおすすめの新メニューを堪能！25周年最高だったーーーー」とつづ