タレントの有吉弘行、マツコ・デラックスが、15日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。電動キックボードのヘルメット着用ルールに関する疑問を投げかけた。番組では、街中で見かけるとテンションが上がるものについてトーク。有吉は「今日も来る時、キックボードが捕まっててうれしかったな」とニヤリとすると、マツコも「キックボード捕まってるとうれしいよね！」と共感した。23年の法改正