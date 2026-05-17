タレントの有吉弘行、マツコ・デラックスが、15日放送のテレビ朝日系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜午後8時）に出演。電動キックボードのヘルメット着用ルールに関する疑問を投げかけた。

番組では、街中で見かけるとテンションが上がるものについてトーク。有吉は「今日も来る時、キックボードが捕まっててうれしかったな」とニヤリとすると、マツコも「キックボード捕まってるとうれしいよね！」と共感した。

23年の法改正により電動キックボードのヘルメットの着用は「努力義務」とされており、マツコは「あれヘルメットなしってどういうこと？」と“ノーヘル”でも運転可能な状況に疑問を述べると、有吉も「原付きはダメなのに何で？ズルいじゃん」とふに落ちない様子で語った。

またマツコは「私、昨日ちょうど免許の書き換え行ってきたんだけどさ、『道路交通法改正のお知らせ』みたいなやつ必ずやるじゃん？」と説明。「あのキックボードのことが出てきたから。どんな法律なのかなと思ったら『ヘルメットを付けるよう努力義務』って。努力義務！？」と納得がいかない様子だった。