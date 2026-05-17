元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子が17日、MCを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。今月6日、福島県郡山市の磐越道上り線で起きたマイクロバス事故で、遠征のために乗っていた新潟市の北越高校の男子ソフトテニス部員1人が死亡、20人が重軽傷を負った件をめぐり、子どもの安全最優先を訴えた。この事故では、学校側とバス運行会社「蒲原鉄道」（本社・新潟県五泉市）の説明が食い違いを見せている。膳場