熊本の地下水を守ろうと、熊本県阿蘇市の棚田でボランティアたちが田植えを行いました。 阿蘇市の「阿蘇水掛の棚田」ではきょう、約50人が田植えをしました。 参加したのは、熊本トヨペットに先月(2026年4月)入社した新入社員を含む従業員とその家族たちで、環境保全や社会貢献活動が目的です。 この棚田は耕作放棄地となっていましたが、地下水保全に役立てようと肥後銀行と公益財団法人「肥後の水とみどりの愛護基金」がコメ