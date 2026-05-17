アニメの祭典「マチ★アソビ」は17日が2日目。徳島市中心部は朝から多くのアニメファンで賑わっています。コスプレイヤー「マチ★アソビじーまーでばいやー」徳島市中心部一帯で開かれているアニメの祭典「マチ★アソビ」。2009年に始まり今回が節目の30回目です。2日目の17日も好天に恵まれ新町川沿いは朝からアニメのキャラクターに扮した多くのコスプレイヤーやアニメファンで賑わっていま