あなたは読めますか？突然ですが、「語り草」という漢字読めますか？日常会話でも、昔の出来事を思い返すときによく使われる表現ですが、漢字で書かれると一瞬戸惑うかもしれません。気になる正解は……「かたりぐさ」でした！語り草は、後々まで人々が話題にするような出来事や、語り継がれるエピソードのことを指します。草が次々と芽吹くように、いつまでも話題が尽きない様子を比喩的に表現した言葉です。実際の使い方としては