「13年2ヶ月、ほんとによく頑張ってくれたよ。（中略）意識がない状態から瞬きや足を動かして意思表示できるぐらいになりましたから」【写真を見る】若かりし頃の佳那晃子さん。夫の源さんは涙を浮かべながら思い出を語る映画『魔界転生』（1981）や『鬼龍院花子の生涯』（1982）などで見せた、妖艶な演技をファンに刻み込んだ大女優・佳那晃子さんは、13年以上に及ぶ壮絶な闘病の末、2026年3月21日に70歳でこの世を去った。最