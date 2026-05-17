世界一の美食家と称させる浜田岳文氏が１６日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。師匠と仰ぐ驚きの芸能人を明かした。世界で最も権威のある海外レストランレビュアーランキングで８年連続１位に輝き「世界Ｎｏ．１フーディー」と称されている浜田氏。全ての財産を食に「全振り」していると明言する浜田氏が「僕自身は、食の師匠は寺門ジモンさん」と師匠として驚きの名前を明かした。ＭＣの加藤浩次も「ああ、ジモ