世界一の美食家と称させる浜田岳文氏が１６日放送のＴＢＳ系「人生最高レストラン」に出演。師匠と仰ぐ驚きの芸能人を明かした。

世界で最も権威のある海外レストランレビュアーランキングで８年連続１位に輝き「世界Ｎｏ．１フーディー」と称されている浜田氏。全ての財産を食に「全振り」していると明言する浜田氏が「僕自身は、食の師匠は寺門ジモンさん」と師匠として驚きの名前を明かした。

ＭＣの加藤浩次も「ああ、ジモンさんなんですか！？ジモンさんはホントすごいですからね。世の中で軽く見られすぎ」と納得。浜田氏は「食に関してガチなんです。まあ、ガチだから、正直芸能界の枠からはみ出している方」とジモンの凄さを説明すると、以前、ジモンに寿司店へつれてもらったことがあるという加藤も「別格ですよ、ジモンさん」と同意した。

浜田氏は「うれしいです！そう言ってくれる方がいらっしゃらない」と感激したが、島崎和歌子が「いないです、いないです。本当にいないです」と大多数の声を代弁。浜田氏は「僕がジモンさんの素晴らしさを力説しても、何か場が冷えきるだけ…」と明かして、スタジオの笑いを誘っていた。