薩摩川内市の南九州自動車道で、乗用車が中央分離帯に衝突する事故があり、事故の後処理のため、現在、下り線が通行止めとなっています。 高速道路交通警察隊によりますと、１７日午前、薩摩川内市青山町の南九州自動車道の下り線で、乗用車が中央分離帯に衝突しました。 この事故によるけが人はいません。 事故の後処理のため、午前９時から、薩摩川内高江インターチェンジから 薩摩川内都インターチェンジの