冬季閉山中の富士山で、登山者の遭難事故が相次いでいる。4月下旬には、アメリカ人の男女2人が滑落して救助された。5月に入ると、中国籍の男性が滑落し、自力で下山した後に緊急搬送された。事故が起きるたび、SNSでは「自己責任だ」「救助する必要あるのか」といった厳しい声も噴出する。では、閉山中の富士山を登ること自体は「違法」なのか。なぜ事故が繰り返されるのか。山岳事故に詳しい溝手康史弁護士に聞いた。●閉山中＝全