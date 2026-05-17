ロサンゼルスのスポーツ専門局「スポーツネットＬＡ」で、ドジャース専属リポーターを務めるキアステン・ワトソンさんが１６日（日本時間１７日）までにインスタグラムのストーリーズを更新。プライベートショットを投稿した。「花嫁を祝福しましょう」と記し、ワンショルのワンピースで長い髪を下ろした複数の写真を投稿。両腕や両手の指にアクセサリーを着用してドレスアップした姿が印象的だ。自身のイニシャル「ＫＷ」を背