SKハイニックス発の成果給（インセンティブ）論争が大企業全体の「成果給闘争」へと発展し、韓国社会全体が揺れている。特に韓国経済の「心臓」と呼ばれるサムスン電子の半導体生産ラインが、全面ストライキによりマヒする危機に直面した。事態の深刻さを重く見た韓国政府は、「緊急調整権」の発動を即座に検討するなど、事実上の国家非常事態に準ずる対応に乗り出している。危険な火種最近、韓国で最も注目を集める半導体企業、SK