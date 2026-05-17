◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４―３ＤｅＮＡ（１６日・東京ドーム）勝負に出た。同点の７回無死一塁、阿部監督は泉口の初球でヒットエンドランのサインを出した。投球はワンバウンドで空振りも、捕手が送球できず平山が盗塁成功。「あれはもう攻撃的にいこうと思ってエンドランを出した」と攻めの采配で無死二塁となった。平山は１死一、三塁からダルベックの投ゴロで好スタートを切り決勝点のホームイン。「走っても速い。すごい