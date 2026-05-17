鹿児島地方気象台によると、5月17日午前2時7分に薩摩硫黄島の硫黄岳火口で噴火が発生しました。 噴煙は火口から400mの高さまで上がり、南に流れています。 噴火はいつ以来？ 三島村の硫黄島で噴火が観測されたのは、2025年12月29日以来およそ５か月ぶりです。 噴火警戒レベルは２の火口周辺規制が継続中で、気象台は、硫黄岳の火口中心から約０．５ｋｍの範囲で大きな噴石に警戒を呼びかけています。 硫黄島はどんな島？