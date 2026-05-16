＜大相撲五月場所＞◇七日目◇16日◇東京・両国国技館【映像】琴櫻を撃破で手にした「分厚すぎる」懸賞金前頭三枚目・王鵬（大嶽）が大関・琴櫻（佐渡ヶ嶽）を結びの一番で撃破。今場所の懸賞申し込みは過去最多の4241本で、1場所の総額は2億9687万円に達しているが、大関を撃破して王鵬が受け取った懸賞金の分厚さに視聴者が「懸賞エグくね？」「一体いくらよ？」などと驚きの声を上げた。近年の大相撲はチケットが発売される