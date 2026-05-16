「ClariS」のクララが登板16日にエスコンフィールドでプロ野球・日本ハム―西武戦が行われた。ファーストピッチセレモニーに現れた女性の“素顔”が話題になっている。試合前のマウンドに上がったのは女性3人組音楽ユニット「ClariS」のクララだった。メンバーのエリーとアンナが見守る中、ポニーテールに白いスカート姿で投じたボールは、左打席の外側へコロコロ。苦笑いを浮かべながら声援に応えた。「ClariS」はアリスとク