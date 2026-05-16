「こんな可愛かったんだ」 始球式に現れた女性歌手の“素顔”に驚き「顔出ししてたの？」20年に解禁
「ClariS」のクララが登板
16日にエスコンフィールドでプロ野球・日本ハム―西武戦が行われた。ファーストピッチセレモニーに現れた女性の“素顔”が話題になっている。
試合前のマウンドに上がったのは女性3人組音楽ユニット「ClariS」のクララだった。メンバーのエリーとアンナが見守る中、ポニーテールに白いスカート姿で投じたボールは、左打席の外側へコロコロ。苦笑いを浮かべながら声援に応えた。
「ClariS」はアリスとクララの2人組で2010年にデビュー。人気アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のオープニング曲などで知られている。当初はライブなどで顔出しをしていなかったが、2020年にメディアに向けて素顔を公開した。メンバーの卒業などもあり、2025年1月から現在の3人体制となった。
約6年前から顔出しはしているが、知らなかったという反応も多く、Xには「ClariSって顔出しするようになったんだ」「顔出ししてたっけ？こんな可愛かったんだ」「あまりにも古いオタクすぎてClariSが顔出ししてたことをこれで知った…」「初めてちゃんと見た」「BGMでコネクト流れてるの良すぎないか？」などの声が上がった。
試合は日本ハムが5-4で勝利し、3位に浮上した。
（THE ANSWER編集部）