「ClariS」のクララが登板

16日にエスコンフィールドでプロ野球・日本ハム―西武戦が行われた。ファーストピッチセレモニーに現れた女性の“素顔”が話題になっている。

試合前のマウンドに上がったのは女性3人組音楽ユニット「ClariS」のクララだった。メンバーのエリーとアンナが見守る中、ポニーテールに白いスカート姿で投じたボールは、左打席の外側へコロコロ。苦笑いを浮かべながら声援に応えた。

「ClariS」はアリスとクララの2人組で2010年にデビュー。人気アニメ「魔法少女まどか☆マギカ」のオープニング曲などで知られている。当初はライブなどで顔出しをしていなかったが、2020年にメディアに向けて素顔を公開した。メンバーの卒業などもあり、2025年1月から現在の3人体制となった。

約6年前から顔出しはしているが、知らなかったという反応も多く、Xには「ClariSって顔出しするようになったんだ」「顔出ししてたっけ？こんな可愛かったんだ」「あまりにも古いオタクすぎてClariSが顔出ししてたことをこれで知った…」「初めてちゃんと見た」「BGMでコネクト流れてるの良すぎないか？」などの声が上がった。

試合は日本ハムが5-4で勝利し、3位に浮上した。



（THE ANSWER編集部）