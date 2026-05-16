ロックバンド「氣志團」の綾小路翔（50）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。ナチュラルさに憧れる女優の名を明かした。綾小路は自身について「フットワークだけが軽いです。誘われたら90％以上の確率ですぐ行きます。うれしくて」と言いながらも「でも、自分から誘えないんです。どうやって誘ったらいいかわからなくて…」と説明。そのため「前に、YOUちゃんに、それを