ロックバンド「氣志團」の綾小路翔（50）が、14日放送のBSフジ「飯島直子の今夜一杯いっちゃう？」（木曜後10・00）にゲスト出演。ナチュラルさに憧れる女優の名を明かした。

綾小路は自身について「フットワークだけが軽いです。誘われたら90％以上の確率ですぐ行きます。うれしくて」と言いながらも「でも、自分から誘えないんです。どうやって誘ったらいいかわからなくて…」と説明。

そのため「前に、YOUちゃんに、それを相談したら“あんた重いのよ”ってひと言で切られて終わりました。“重っ！何それ？重いのよ”それで終わってしまったことがある」と、女優のYOUの名を挙げ笑った。

女優の飯島直子が「YOUさんみたいに、軽い感じな」と言うと、「そうなんですよ、あんな風に、風のように生きたいと思うんですよ。誰に対してもいつもナチュラルで」とうなずいた。

さらに「自分も大人になったので、若い世代の人たちを兄貴風吹かせて誘いたいと思っているんですけど、老害感あるかなと思って…。すぐにビビっちゃって。今一番、今後どうにかしていきたいのはそこ、もっとナチュラルな人間になりたい」としみじみと語った。