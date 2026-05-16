イギリス海軍の艦艇が海上自衛隊呉基地に入港し、自衛隊員たちの歓迎を受けました。呉市の海上自衛隊呉基地に入港したのはイギリス海軍の哨戒艦「スペイ」です。現在、東南アジアとインド洋で活動しており、補給と親善のため呉基地に3年半ぶりに入港しました。歓迎式典には約60人の自衛官が出席し、艦長に花束が贈られました。「スペイ」は18日に呉基地を出港する予定です。（2026年5月16日放送）