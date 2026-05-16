■全国の17日の天気日本付近は広く高気圧に覆われるでしょう。全国的によく晴れて、日中は、日差しを和らげる雲が出る所もほとんどなさそうです。西・東日本を中心に、非常に強い紫外線が降り注ぐでしょう。数分で日焼けしてしまう強さですので、外出の際はしっかりと対策をしてください。朝の気温は、全国的にほぼ平年並みの見込みです。日中は、九州から東北の内陸で30℃前後の暑さとなる所が多いでしょう。佐賀や日田（大分）は