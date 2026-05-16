きょうの県内は各地で晴れ、夏日となった所もありました。あすも引き続き天気の良い一日となりそうです。県内は高気圧に覆われて、各地で青空が広がりました。日中の最高気温は富山空港で26.6度、砺波市で25.8度など、県内10の観測地点のうち6地点で気温が25度以上の夏日となりました。日差しが照り付ける中、富山市の富岩運河環水公園では、涼を求めて噴水で遊ぶ子どもたちの姿が見られました。あすも引き続き高気圧に覆われる見