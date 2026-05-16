【モデルプレス＝2026/05/16】歌手でタレントの中川翔子が5月16日、都内にて開催された明光みらい公式アンバサダー就任記念イベントに出席。双子の息子たちのこれからに母親として思いを馳せる場面があった。【写真】双子出産の41歳美人歌手、華やかワンピ姿◆中川翔子、不登校時代を回顧不登校生徒の増加を受けて、学びの多様化に対応する新たな教育インフラの構築を目指す明光みらいの公式アンバサダーに就任した中川。いじめや