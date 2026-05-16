【モデルプレス＝2026/05/16】元SKE48の江籠裕奈が5月15日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを身に着けたショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】25歳元SKEメン「脚が真っ直ぐで綺麗」ショーパンコーデでスラリ美脚◆江籠裕奈、ショーパンコーデで美脚輝く江籠は、「まだもうちょっと長袖着たいよね」とつづり、ショートパンツに薄手の長袖を合わせたコーディネートでのショットを投稿。淡いイエローのロゴTシャツに