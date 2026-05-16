元SKE48メンバー、ショーパンコーデでスラリ美脚「スタイルの良さに二度見」「脚が真っ直ぐで綺麗」と反響
【モデルプレス＝2026/05/16】元SKE48の江籠裕奈が5月15日、自身のInstagramを更新。ショートパンツを身に着けたショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】25歳元SKEメン「脚が真っ直ぐで綺麗」ショーパンコーデでスラリ美脚
江籠は、「まだもうちょっと長袖着たいよね」とつづり、ショートパンツに薄手の長袖を合わせたコーディネートでのショットを投稿。淡いイエローのロゴTシャツにピンクのレース仕様の長袖スリーブを重ね、ハイソックスを合わせたショートパンツからは真っ直ぐに伸びたスラリとした美脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「着こなしキュートすぎる」「脚が真っ直ぐで綺麗」「美脚が眩しい」「スタイルの良さに二度見」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】25歳元SKEメン「脚が真っ直ぐで綺麗」ショーパンコーデでスラリ美脚
◆江籠裕奈、ショーパンコーデで美脚輝く
江籠は、「まだもうちょっと長袖着たいよね」とつづり、ショートパンツに薄手の長袖を合わせたコーディネートでのショットを投稿。淡いイエローのロゴTシャツにピンクのレース仕様の長袖スリーブを重ね、ハイソックスを合わせたショートパンツからは真っ直ぐに伸びたスラリとした美脚がのぞいている。
◆江籠裕奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「着こなしキュートすぎる」「脚が真っ直ぐで綺麗」「美脚が眩しい」「スタイルの良さに二度見」「お人形さんみたい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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