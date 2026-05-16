下田市でペリー艦隊の来航を記念した黒船祭が始まり、初日の15日大勢の観光客で賑わいました。15日から始まった「第87回 黒船祭」通りには日の丸と星条旗が飾りつけられ、日米の友好ムードが演出されています。市内にはあちこちに出店も出店していて、ゲームを楽しむ子供たちの姿が見られました。また、夜には、下田港で海上花火大会も行われ海面に打ち込まれて扇型に開く花火や大型のスターマインなど約3