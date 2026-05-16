「イーロン・マスク氏は税金を払っていない」「テスラは法人税を負担していない」――。アメリカの富裕層や巨大企業を巡っては、こうした批判がたびたび浮上します。その背景には、ドナルド・トランプ大統領による大規模減税政策や、「富裕層優遇」という根強いイメージがあります。しかし実際には、アメリカの税制は単純な“富裕層優遇”だけでは説明できません。赤字の繰越制度、ストックオプション課税、投資促進策など、制度の