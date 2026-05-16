名古屋の栄にある「マルエイガレリア」に、フローズンヨーグルトの専門店『ヨアジョン 栄マルエイガレリア店』がオープンしました。フローズンヨーグルトは韓国でブームとなり、去年に日本に上陸。名古屋に初お目見えした今注目のトレンドスイーツです。ヨーグルトを凍らせたもので、見た目はバニラアイスと変わりませんが、低カロリーのため若い女性を中心に人気を