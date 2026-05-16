「相続税はもはや一部の超富裕層だけの問題ではない」――。国税庁によれば、相続税が課税される人は年々増加し、日本は“相続大衆課税時代”へ入りつつある。その一方で、アメリカでは信託、寄付、婚前契約などを活用した柔軟な資産防衛が根づき、富裕層の資産は国境を越えて移動している。なぜ日本の富裕層は海外へ向かうのか。グリーンカード、信託、国際教育――次世代へ資産を残すために何が起きているのか。トランプ政権下の