北海道・留萌警察署は2026年5月15日、留萌市に住む無職の男（79）を窃盗の疑いで逮捕しました。男は5月15日午前7時ごろから午前11時25分ごろまでの間、留萌市開運町1丁目にある駐輪場で、自転車1台（時価1万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。15日午前11時半ごろ、警察官が、パトカーをみて自転車の進行方向を変えて逃げようとした男を発見。その男を不審に思い職務質問し、自転車の防犯登録番号と車体番号を確認したと