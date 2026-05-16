旭川東警察署は2026年5月15日、釧路市の六代目山口組二代目旭導会構成員の高橋洋輝容疑者（52）を建造物侵入、窃盗未遂の疑いで逮捕しました。高橋容疑者は知人で住所不定・無職の男（50）と共謀の上、2025年8月21日午後4時半ごろから同月22日午後1時10分ごろまでの間、旭川市神楽1条9丁目にある旧結婚式場の建物に侵入し、銅線を盗もうとした疑いが持たれています。また、知人の男（50）は建造物侵入、窃盗未遂の罪ですでに逮捕・